Autisti Atp a lezione di inglese

Genova - Le iscrizioni ai corsi di inglese sono già partite: sono rivolti ai dipendenti di Atp Esercizio e sono ovviamente organizzati su base volontaria. I primi a poter partecipare alle lezioni di lingua inglese sono gli autisti e gli addetti alla biglietteria che fanno riferimento alla zona di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, anche se poi l’iniziativa sarà estesa a tutto il territorio della Città Metropolitana, entroterra compreso.



«E’ un altro tassello per fare entrare il trasporto pubblico nel nuovo millennio, così come ci ha chiesto il sindaco metropolitano Marco Bucci. Abbiamo voluto iniziare dalla linea più turistica tra quelle interessate dalla rete di trasporto Atp – spiega il consigliere delegato alla Città Metropolitana Claudio Garbarino – ovviamente i corsi per i dipendenti sono del tutto gratuiti e anche per l’azienda si tratta di un impegno a costo zero, visto che il budget è già previsto, finanziato e spendibile alla voce “formazione”. Ci auguriamo che la stessa iniziativa possa servire da modello anche su altre linee turistiche, comprese quelle cittadine svolte da Amt, come quella che collega al Cristoforo Colombo o quelle linee che porteranno i turisti ad Euroflora. In questo caso siamo disponibili a collaborare con Amt».



«Per quanto riguarda le modalità del corso di formazione, le lezioni si svolgeranno nella sede di Carasco, verranno svolte da personale qualificato di una scuola di lingue che svolge la propria attività a Genova e in provincia. I dipendenti coinvolti nella prima tranche saranno una trentina e altrettanto saranno le ore programmate. Come detto, il personale coinvolto sarà quello impiegato alla guida della linea Portofino-Santa Margherita-Rapallo e alle biglietterie del Tigullio». «Ma dopo questa prima fase – aggiunge il presidente di Atp Esercizio Enzo Sivori – anche altri comprensori verranno interessati da corsi di formazione».