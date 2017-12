Bagnasco: «Lavoro e famiglia siano un impegno concreto»

Questo l'auspicio del cardinale di Genova durante gli auguri alla città

Genova - «Auguro che nel cuore di ogni cittadino cresca la fiducia verso il futuro a partire dal proprio Santo Natale che è il Signore con noi, che ci dice e ci ricorda che non siamo soli nel portare la vita»: lo ha dichiarato il cardinale di Genova Angelo Bagnasco nei tradizionali auguri alla città.



Segnali - Il porporato ha esortato a avere «fiducia nel domani, raccogliendo i segnali positivi che qua e là si vedono, anche a Genova auspicando che questa fiducia diventi in tutti una voglia di collaborazione, di mettersi insieme perché possa sempre più crescere ma anche portare frutto per il bene e il benessere di tutti i cittadini».



Famiglie - «Le situazioni di disagio, soprattutto per quanto riguarda il lavoro non sono ancora superate nonostante segnali positivi – ha ricordato il cardinale – Però cresce nel cuore di tutti la fiducia e la collaborazione, sicuramente potremo fare nel 2018 un salto in avanti. Ma la preoccupazione riguarda innanzitutto le famiglie che devono essere molto più sostenute da ogni punto di vista, innanzitutto culturale e poi anche economico e questo però è possibile attraverso disposizioni normative che siano concreti, rapidi e efficaci».



Abitanti - «Altro aspetto che non dobbiamo mai dimenticare è il problema demografico. La denatalità è molto elevata, soprattutto a Genova e in Liguria. Vi è poi un'altra preoccupazione, il lavoro perché, senza il lavoro, i giovani non riescono a fare un progetto di famiglia, non riescono a guardare al futuro con sufficiente serenità e quindi affrontare i rischi che la vita comporta. I giovani - ha concluso - anche a livello europeo, desiderano farsi una famiglia: è in cima ai loro desideri e alle loro prospettive. Questo richiede, oltre ad uno scatto culturale, anche uno scatto concreto dal punto di vista socio-economico».