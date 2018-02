Genova - «La società ci insegna una vita senza limiti e senza dolori, stolti, non sarà mai così. Cristo ha abbracciato la vita di tutti e questa visione è una illusione che uccide e condanna l'uomo. Chi non incontra la realtà del dolore? Chi non è chiamato all'esperienza della sofferenza e dell'insufficienza? Per imparare a vivere dobbiamo imparare a soffrire». Lo ha detto il presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e arcivescovo metropolita di Genova Angelo Bagnasco durante la predica della messa in occasione della Giornata mondiale del malato.



«Non c'è amore senza il sacrificio - ha poi aggiunto il Cardinale - e tutti voi ci insegnate e ci ricordate questo, grazie per la verità che ci presentate nella vostra richiesta d'aiuto».