Biglietterie Amt, le ultime novità

Genova - «Prosegue il processo di riorganizzazione del sistema delle biglietterie aziendali. A partire da giovedì 15 marzo le biglietterie di via Bobbio 250 r e di Brignole saranno unificate presso il già esistente punto vendita all’interno della stazione metro di Brignole. La biglietteria AMT all’interno della stazione della metropolitana di Brignole è stata aperta il 4 settembre scorso, è funzionale e comoda, vicinissima al grande polo di interscambio di piazza Verdi dove incrociano ogni giorno migliaia di passeggeri del trasporto pubblico tra bus, metropolitana e treni. La biglietteria di Brignole si raggiunge facilmente dal centro con l’accesso da piazza Verdi, dalla Valbisagno con gli ingressi di piazza Raggi e via Canevari, dalla Valpolcevera in metropolitana scendendo alla stazione terminale di Brignole»: lo ha spiegato Amt tramite una nota.



«La scelta strategica dell’azienda è di portare le biglietterie dove si concentrano significativi flussi di passeggeri e in punti di interscambio della rete. Da giovedì 15 marzo saranno quindi operative le seguenti biglietterie: biglietteria di via D’Annunzio 8; biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole; biglietteria di via Avio 9r con orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16. La biglietteria di piazza Manin è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.00 alle 16.00, mentre al sabato e nei festivi, per la sola vendita dei biglietti FGC, è aperta dalle 8.30 alle 12 e dalle 12.45 alle 15. Per quanto concerne l’approvvigionamento di titoli di viaggio da parte dei rivenditori della rete esterna AMT (tabaccherie, edicole e altri), sarà possibile continuare, se più comodo, a prelevarli presso gli uffici di via Bobbio, previa prenotazione e con pagamento mediante bancomat e carta di credito».