Genova - E’ ricoverato all’ospedale Villa Scassi ma non è in pericolo di vita l'operaio che questa mattina è caduto da un ponteggio compiendo un volo di circa quattro metri. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 a Sarissola, nel comune di Busalla.



Trasporto - L’uomo, che stava svolgendo alcuni lavori, è scivolato per cause in via di accertamento. Con lui c’erano anche i suoi colleghi che hanno chiamato i medici del 118. L’operaio è stato trasferito al Villa Scassi dove gli sono stati diagnosticati una serie di traumi.