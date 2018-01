Camion si scontra contro un´auto e prende fuoco: chiuso il tratto sulla A10 tra Varazze e Arenzano

Genova - Stop al traffico sulla A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per un incidente avvenuto al km 24. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una macchina e un camion che trasportava rotoli di carta. Il mezzo pesante a seguito dell’impatto ha preso fuoco.



Deviazione - Nell’impatto tra i due mezzi non ci sono state persone ferite. Sul luogo dell'evento, oltre ai Vigili del Fuoco che stanno già operando per lo spegnimento del mezzo pesante, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova. Al momento il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda. Per gli utenti in viaggio sulla A10 verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano.