Campomorone, incendio in un palazzo: cinque persone sfollate

Genova - Un incendio divampato nella notte in un edificio residenziale a Campomorone, in via Gavino, ha costretto all’ evacuazione di diverse persone. E' successo intorno alle 23.30.



Disperso - Uno degli inquilini del palazzo, un uomo originario di Haiti, è irreperibile: non è stato trovato all'interno del suo appartamento, gravemente danneggiato dal crollo del tetto, da cui potrebbe essere divampato il rogo. Una famiglia composta da cinque persone è stata trasferita nella sede della Croce Rossa dove ha trascorso la notte. Altri tre nuclei, familiari evacuati da un'ala dell'edificio non interessata dal fuoco, sono riusciti a ritornare nelle proprie abitazioni.



Interventi - Per domare il vasto incendio sono giunte cinque squadre dei pompieri con autoprotettori e autoscale arrivate dalla sede distaccata di zona di Bolzaneto e dalla centrale di San Benigno.