Capodanno, Genova pronta ad evitare l´effetto-Torino

Genova - Obiettivo: scongiurare l'effetto piazza San Carlo a Torino. Il Comune quest'anno non vuole correre rischi e in vista della festa dell'ultimo giorno dell'anno in tutta Genova dalle 19.30 sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, mentre dalle 20.00 la somministrazione, il consumo o la detenzione di tali contenitori in luogo pubblico.



La sanzione prevista per i trasgressori sarà di 200 euro. La disposizione in tema di sicurezza è stata varata dalla Giunta Bucci per la notte di Capodanno a Genova e è stata presentata stamani a Palazzo Tursi dagli assessori comunali a Turismo e Cultura, Paola Bordilli ed Elisa Serafini, in una conferenza stampa. Per evitare la distesa di cocci di bottiglia nella nottata di caos scoppiato in piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid il Comune di Genova ha deciso di intensificare i controlli sull'utilizzo di contenitori di vetro.



I locali cittadini a Capodanno avranno un deroga sugli orari di chiusura e potranno rimanere aperti tutta la notte, ad esclusione dei minimarket che vendono alcol, il cui orario limite di chiusura sarà alle 21. «Ci aspettiamo un grande afflusso di pubblico visto che le visite guidate ai Palazzi dei Rolli e gli hotel genovesi sono sold out» ha detto Serafini. «Gli uffici comunali di informazione e accoglienza turistica rimarranno aperti in via straordinaria fino alle 23» ha ricordato Bordilli.



Nelle vie limitrofe a piazza De Ferrari dov'è previsto il concerto degli Ex-Otago il Comune di Genova istallerà cordoli di cemento provvisori anti-terrorismo. Sarà vietato l'utilizzo di botti e fuochi artificiali in luoghi pubblici. Previste modifiche e divieti di circolazione e sosta in centro città. La metropolitana resterà aperta con orario prolungato fino alle 3.20 circa.