Genova - Non sarà un capodanno in cui si rischia di rimanere chiusi in casa ma le instabilità non mancheranno.



«Domani e dopodomani il meteo migliorerà, mentre in vista dell'ultimo dell'anno dovrebbe tornare la pioggia» lo ha confermato oggi al centro operativo della Protezione Civile, l'assessore Giacomo Giampedrone a margine del punto meteo.



«Non sappiamo con quale intensità. Avremo dettagli più affidabili nelle ore antecedenti agli eventi, in particolare nelle 24 ore precedenti fine anno. Dovrebbero esserci comunque piogge - ha concluso - non eccessive da destare preoccupazioni».