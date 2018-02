Genova - Diciotto mesi a Flavio Briatore: questa la sentenza da parte della Corte di Appello di Genova nei confronti dell’imprenditore finito sotto accusa insieme ad altre quattro persone per reati fiscali legati al noleggio del Force Blue, lo yatch sequestrato dalla Guardia di Finanza. La barca era stata sequestrata nel maggio 2010 nel mare al largo della Spezia.



Pene - Oltre a Briatore i giudici della sezione genovese hanno condannato a diciotto mesi il comandante dello yacht e una amministratrice della società proprietaria della barca, un altro è stato assolto e per un'altra persona è subentrata la prescrizione.



Condanna - In primo grado Briatore era stato condannato a un anno e undici mesi con la condizionale con lo yacht che gli era stato confiscato. Secondo la ricostruzione dell’accusa Briatore e gli altri quattro imputati hanno usato il Force Blue per uso diportistico in acque italiane dal 2006 al 2010 senza il versamento dell’Iva e poi avrebbero indicato l’uso di carburante come esente dalle accise quando in realtà doveva essere soggetto a imposte. Non è tutto perché, secondo i giudici, i cinque hanno emesso fatture per operazioni mai effettuate.