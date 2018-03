Cda di Atp, una donna alle Pari Opportunità

Genova - Oggi le donne in Atp Esercizio sono 55, su un totale di 426 dipendenti. 27 quelle che guidano quotidianamente le corriere e 28 le donne che svolgono mansioni amministrative.



Contratti - «Numeri destinati a crescere con i futuri bandi di assunzione - spiega Antonella Aonzo, che fa parte del consiglio di amministrazione di Atp Esercizio e che è stata delegata ad occuparsi di pari opportunità. Noi stiamo mettendo in campo tutte le opzioni previste in sede contrattuale per agevolare al massimo le esigenze delle nostre dipendenti, soprattutto di quelle che hanno anche il ruolo di madri. La gestione dei turni, degli orari di lavoro, dovranno sempre di più tenere conto di queste esigenze. Presto ci vedremo a Carasco con le donne di Atp Esercizio per discutere questi argomenti e per accogliere proposte che

siano praticabili, Dall’asilo aziendale al baby parking; le opzioni sono numerose».



Rischio - «C’è piena sintonia. Anche sul tema, pure importante, della sicurezza alla guida, anche se fortunatamente non abbiamo avuto segnalazioni di situazioni di rischio» - conferma Aonzo.