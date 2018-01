Chiuso il tratto tra Nervi e Recco per lavori di manutenzione

Genova - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 17 alle ore 06:00 di venerdì 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante, per lavori di risanamento della galleria "Monte Moro".



«Di conseguenza sarà inibito l'accesso all'area di servizio 'S.Ilario sud', situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Genova Nervi, si dovrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 Genova-Sestri Levante alla stazione autostradale di Recco, per proseguire in direzione di Sestri Levante».