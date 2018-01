Chiusura del tunnel in via Canevari, variazioni delle linee bus

Genova - A seguito della chiusura al transito veicolare del tunnel di via Canevari (direzione mare), da domenica 14 a giovedì 18 gennaio, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, le linee 13, 13/, 18, 18/, 49, 82, 356, 480, 482, 603, 604, 618, 649, 656 e N1, modificheranno il percorso come indicato.



Linee 13, 13/ e N1

Direzione mare: i bus, giunti in via Canevari altezza corso Monte Grappa, svolteranno per ponte Castelfidardo, proseguiranno per piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.



Linee 18, 18/, 82, 356, 603, 604, 618 e 656

Direzione centro: i bus, giunti in piazza Giusti, proseguiranno per via Archimede, via Tolemaide e piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.



Linee 49 e 649

Direzione mare: i bus, giunti al termine di corso Monte Grappa, proseguiranno per ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.



Linee 480 e 482

Direzione mare: i bus, giunti al termine di corso Galliera, proseguiranno per piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprenderanno regolare percorso. Direzione monte: percorso regolare.