Colpisce alla testa il cassiere e si prende l´incasso

Genova - Sono stati entrambi arrestati il 30enne, pregiudicato, genovese ed il suo complice, 50enne incensurato, poiché ritenuti responsabili di due violente rapine, commesse rispettivamente nelle serate del 23 novembre e del 30 dicembre scorsi.



Nella prima occasione il giovane pregiudicato, utilizzando il casco integrale e lo scooter messi a disposizione dal complice in attesa poco lontano, ha fatto irruzione in un supermercato di San Teodoro, brandendo una pistola. Il malvivente, con inaudita quanto immotivata violenza, ha colpito alla testa il cassiere e si è fatto consegnare l’incasso di circa 1200 euro in contanti, per poi darsi alla fuga dopo aver minacciato con l’arma un altro dipendente dell’esercizio commerciale.



Nella seconda occasione il 30enne, agendo da solo, ha messo a segno un ulteriore colpo, con le medesime modalità, all’interno di una tabaccheria del centro. In particolare, dopo aver colpito al capo il titolare con il calcio della pistola, provocandogli lesioni, si è impossessato di circa 900 euro in contanti, 10 stecche di sigarette, diversi abbonamenti e titoli di viaggio AMT.



Attraverso gli spostamenti effettuati dallo scooter utilizzato per commettere la prima rapina e con l'aiuto delle immagini estrapolate dagli impianti di video-sorveglianza la Polizia è riuscita a rintracciare i malviventi