Corsi di Laurea in Infermieristica Pediatrica: convenzione tra Università di Genova e Coventry

Genova - Siglato un accordo tra il Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica dell'Università di Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini e il "Children and Young People's Nursing" Degree dell'Università di Coventry (UK), che avrà inizio ufficialmente nell'anno accademico 2018 – 2019 e faciliterà la mobilità degli studenti e dei docenti dei due Atenei, nell'ambito del Programma comunitario Erasmus +. L'accordo prelude all'imminente stipula di una Convenzione a più ampio raggio tra l'Università di Coventry e l'Istituto Gaslini per sviluppare anche esperienze innovative congiunte di apprendimento e professionali, la cooperazione per l'innovazione e la condivisione delle buone pratiche ed infine lo sviluppo di progetti di ricerca infermieristica nell'ambito del miglioramento della qualità e sicurezza delle cure.



"Il corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell'Università degli Studi di Genova presso l'Istituto Giannina Gaslini si è posto l'obiettivo di internazionalizzare il suo percorso allargandone il profilo sia dal punto di vista formativo sia da quello delle relazioni con le altre Università europee, tra le quali solo cinque di esse possiedono un Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica" spiega Mohamad Maghnie direttore Clinica Pediatrica Istituto Giannina Gaslini e Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica.



Con questo presupposto, e nell'ambito del programma di internazionalizzazione dell'Istituto G. Gaslini, il 23 e 24 gennaio 2018 l'Ospedale ha ospitato una delegazione dell'Università di Coventry composta da docenti di Infermieristica Pediatrica che hanno visitato l'Istituto e si sono confrontati con il personale sanitario del Gaslini sui diversi modelli educativi e professionali inerenti tale professione in vigore nei due Paesi. "Stiamo mettendo a punto una forte collaborazione, non solo in merito ai rispettivi Corsi di Laurea in Infermieristica Pediatrica, ma anche in funzione di un accordo diretto tra Istituto e Università di Coventry, finalizzato allo scambio di competenze ed esperienze, all'interno del quale il Gaslini è stato scelto dall'Università britannica quale grande realtà multidisciplinare specificatamente pediatrica e in grado di offrire approfondita esperienza diretta e un'ottima qualità e quantità della ricerca infermieristica" spiega Paolo Petralia, direttore generale dell'Istituto Gaslini.



La due giorni di formazione si è conclusa, il 24 gennaio, con un importante evento formativo presso l'Aula Magna dell'ospedale, il Corso di aggiornamento "Evoluzione delle competenze infermieristiche in ambito internazionale", durante il quale è stato presentato anche l'innovativo programma di formazione a distanza "blended learning", sviluppato dalle Università di Genova e di Coventry, che si realizza attraverso una piattaforma on line, e permette agli studenti italiani e inglesi di apprendere insieme attraverso la discussione a distanza di casi clinici reali. Nell'ambito di questa collaborazione, a giugno 2018 l'Istituto Gaslini ospiterà 6 studenti inglesi del Corso di Laurea di Coventry per un periodo di osservazione breve all'interno dei reparti dell'Ospedale, mentre tra settembre e dicembre 2018 saranno 3 i primi studenti dell'Ateneo genovese che studieranno all'Università di Coventry.