Genova - «Domani sarà un altra giornata pesante e difficile per l'ordine pubblico, per i poliziotti genovesi e per una città che vuole difendere i propri valori antifascisti. Auspichiamo che ancora una volta prevalgano le diffese immunitarie democratiche che contraddistinguono chi usa la piazza per protestare contro pericolosi fenomeni sociali che dovrebbero essere moderati con attenzione da chi governa politicamente il territorio locale»: lo ha spiegato Roberto Traverso del Siap.



«L'esperienza ci insegna che troppo spesso la nostra categoria paga lo scotto di scelte politiche sbagliate che alimentano provocazioni che possono dare spazio a quella violenza che giustamente non può e non deve essere tollerata perchè distrugge la piazza democratica».