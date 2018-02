Corteo antifascista e Samp-Torino: sabato di passione a Genova

Genova - Sarà un sabato di disagi a Genova: alle 15 prenderà il via da piazza De Ferrari la manifestazione antifascista mentre alle 18 in campo la Sampdoria al Ferraris contro il Torino.



Misure adottate - Per il corteo coordinato da Genova Antifascista sono state adottate alcune misure di sicurezza: verranno chiusi bidoni e cassonetti mentre via Montevideo verrà interdetta con barriere speciali mobili utilizzate in occasione del convegno dei movimenti di ultradestra che si era tenuto lo scorso anno a Sturla. Le forze di sicurezza previste, anche in virtù della sfida di campionato, saranno quattrocento tra polizia e carabinieri.



Tragitto - I manifestanti, che dovrebbero essere oltre un migliaio, dopo aver attraversato via Roma, via piazza Corvetto, via Serra, Brignole, piazza Alimonda, torneranno in De Ferrari.