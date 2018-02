Costa Edutainment aderisce a «M’illuminodimeno 2018»

Genova - Costa Edutainment aderisce come ogni anno a M'illumino di meno, la giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico promossa per il prossimo 23 febbraio dal programma radiofonico di Radio 2 Caterpillar, con il patrocinio del Parlamento Europeo.



Come nelle precedenti edizioni della Giornata, l'Acquario di Genova, spegnerà dalle ore 18 alle ore 20 di venerdì 23 febbraio, tutte le luci esterne e parte delle luci sul percorso contribuendo così ad una reale riduzione dei consumi energetici e al contempo alla sensibilizzazione dei visitatori.



L'adesione all'iniziativa rientra nel più ampio impegno di Costa Edutainment nell'ambito della sostenibilità ambientale e sociale, in un continuo percorso di cittadinanza responsabile.



Consapevole della rilevanza strategica, economica e ambientale, del processo di monitoraggio dei propri consumi di acqua, gas ed energia elettrica, a partire dal 2014, Costa Edutainment ha avviato un importante progetto di efficientamento energetico, teso alla diminuzione dei consumi, lavorando in parallelo su elementi di innovazione e ottimizzazione.



La partecipazione all'iniziativa intende inoltre rafforzare l'azione di sensibilizzazione del pubblico alla tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali che è alla base della filosofia che da sempre ispira l'azione di Costa Edutainment.