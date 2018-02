Genova - Sono state installate con un appalto in somma urgenza sulla facciata laterale di San Lorenzo alcune mantovane di legno per proteggere i passanti dalla possibile caduta di calcinacci e per ripristinare e mettere in sicurezza l’area.



Lavori - Ad operare è stata la stessa impresa edile che sta ultimando la grande opera di restauro della cappella di San Lorenzo, anche se pare che la caduta dei calcinacci non sia legata ai lavori in corso sulla sommità della cattedrale, svolti alcune decine di metri più a monte dalla zona in cui sono state installate le mantovane di protezione. L’intervento della Curia, come da prassi in questi casi, era stato sollecitato dalla polizia municipale e dai pompieri a seguito della caduta dei calcinacci in via San Lorenzo.