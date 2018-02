Genova - La Compagnia Messina si costituirà parte civile nell’udienza preliminare nei confronti dei diciassette imputati per l’inchiesta bis sulla costruzione della Torre Pilota crollata il 7 maggio 2013 nel porto di Genova abbattuta da un cargo in manovra. Nell’occasione morirono nove persone.



Soldi - La Compagnia chiederà anche un risarcimento di 30 mila Euro per i danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall’equipaggio. Il legale della Messina Carlo Uva ha spiegato il perché della decisione: «Il motivo non è solo quello di farci risarcire il costo di un danno che abbiamo subito. Abbiamo versato 19 milioni di Euro di provvisionali a alcuni familiari delle vittime ma anche a soggetti come ministeri, Capitaneria e Autorità portuale imputati in questo filone di indagine e sui quali, nel caso in cui dovessero essere condannate, vanteremmo credito. Fin dall'inizio abbiamo detto che costruzione e progettazione della torre dovevano essere considerate. E' stato fatto solo in un secondo momento».