Da Genova parte il volo per una delle città più importanti della Germania

Genova - Sono in vendita da ieri mattina i biglietti per la terza frequenza settimanale del volo Genova-Monaco di Baviera di Lufthansa. Operativo da diversi anni con due voli al giorno, a partire dal prossimo 5 maggio il collegamento si arricchirà di una frequenza giornaliera aggiuntiva nel primo pomeriggio. Anche questo volo sarà effettuato con aeromobili Crj-900 da 90 posti.



Orari - «Il nuovo volo avrà i seguenti orari: partenza da Genova alle 13:45 e arrivo a Monaco di Baviera alle 15:00. Gli altri due voli, già operativi, prevedono la partenza da Genova alle 6:40 e alle 16:45, con arrivo a Monaco rispettivamente alle 7:50 e alle 18:00. Il volo Genova-Francoforte, operativo dallo scorso 31 ottobre, decolla da Genova alle 11:10 e atterra nella città tedesca alle 12:45. A partire dal 25 marzo questo collegamento si arricchirà inoltre di una frequenza aggiuntiva al sabato (con partenza da Genova alle 18:50 e arrivo a Francoforte alle 20:20)».



Tratte - «In tutto saranno 29 i voli settimanali da Genova con Lufthansa. Rispetto allo scorso anno i voli tra il Cristoforo Colombo e la Germania cresceranno del 79%. Una grande opportunità per le aziende del territorio, ma anche per i turisti che vogliano visitare la nostra regione, per i crocieristi e per i liguri che desiderino partire dal Cristoforo Colombo per le loro vacanze».