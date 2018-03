Genova - Una mattinata molto difficile per i trasporti quella che si prospetta, ed è attualmente, in Liguria; così come in tutto il nord Italia.



Per tutti i pendolari che da Genova sarebbero dovuti salire a Milano sono stati organizzati dei pullman sostitutivi al trasporto ferroviario che sono partiti in questi minuti.



Molti problemi e tanti insulti agli operatori da parte dei lavoratori che si sono trovati a dover affrontare una situazione molto difficile. I viaggiatori si sono spintonati sotto la pioggia per entrare nei primi mezzi che sono arrivati a Principe creando una situazione di disagio molto forte e complicata per gli addetti ai lavori.