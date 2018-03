Appuntamento sabato 17 marzo alle ore 16 in piazza della Vittoria

Genova - Sabato 17 marzo alle ore 16.00 gruppi di genitori di diverse regioni italiane si ritroveranno in piazza della Vittoria. Un nuovo appuntamento in città per concordare azioni e sostenere le migliaia di insegnanti diplomati magistrali.



A seguito di una sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pubblicata in data 20/12/2017 i docenti infatti, pur dopo molti anni di insegnamento rischiano di essere estromessi dalle graduatorie (Gae) utili per l'accesso al ruolo rimanendo così precari a vita. Le conseguenze di tale decisione in termini di continuità didattica- educativa nonché affettiva ricadranno inevitabilmente sui bambini che, per motivi incomprensibili non soltanto ai loro occhi ma anche alla ragione e al buon senso non ritroveranno più i loro maestri e le loro maestre.



«Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi al corteo e a contribuire attraverso un'offerta libera all'acquisto di un palloncino che sarà distribuito in loco e lasciato volare a conclusione del corteo» fanno sapere le organizzatrici. «Speriamo che attraverso l'impegno di tutti noi si possa contribuire alla realizzazione di una "Scuola Buona" per davvero!».



Prenderanno parte all' evento anche alcuni esponenti della Regione Liguria, maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.