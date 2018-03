Domani torna l´allerta: piogge diffuse e temporali dalle 8 alle 21

Le disposizioni del Coc in vista dell'allerta gialla diramata per la giornata di domani

Genova - Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito alle ore 15 di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle ore 8 alle ore 21 di giovedì 15 marzo sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.



Per tutta la durata dell'allerta saranno presidiati i principali corsi d'acqua del territorio comunale da parte di quattro pattuglie della Polizia Municipale dedicate allo scopo. I Volontari di Protezione Civile sono stati preallertati per poter essere operativi in caso di necessità.



Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.