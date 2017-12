Domiciliari d´oro, continuava a spacciare nella casa di Cornigliano

Genova - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 31enne albanese, ristretto agli arresti domiciliari per un precedente arresto sempre per spaccio.



I poliziotti del Commissariato Pré, a seguito di un’attività d’indagine sullo spaccio nel centro storico, sono risaliti al 31enne albanese quale probabile fornitore dei pusher al dettaglio. Individuata l’abitazione dell’uomo a Cornigliano, gli agenti hanno proceduto ieri sera alla perquisizione domiciliare.



A precisa richiesta se detenesse droga in casa, l’uomo ha risposto negativamente. Il rinvenimento di diversi ritagli di cellophane, materiale di residuo del confezionamento delle dosi, ha però indotto gli operatori a ritenere che mentisse. E difatti, in un’altra stanza hanno trovato in un beauty su un armadio la somma di 16.010 euro in contanti e, in un’altra borsa, 10 pacchetti sottovuoto contenenti 180,72 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.



L’arrestato è stato associato alla carcere circondariale di Marassi.