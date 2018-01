Dopo il pesto la CNN si scaglia contro le Cinque Terre, la risposta di Toti

Genova - Cinque Terre? Meglio evitare se si pensa di sceglierle come mete turistiche: lo ha detto la Cnn nella sua classifica delle dodici destinazioni da non frequentare a causa del sovraffollamento.



Turismo - Secondo il network americano troppo affollati i paesini delle Cinque Terre, in Liguria, che nel 2015 hanno registrato un flusso di due milioni e mezzo di turisti. L'anno successivo, le amministrazioni locali hanno cercato di correre ai ripari imponendo un tetto di un milione e mezzo di turisti all'anno, ma senza successo. L'alternativa proposta è invece Portovenere la quale, in assenza di una stazione ferroviaria, non è in molti itinerari turistici.



Replica - «Quello che ha detto la Cnn sull’affollamento delle Cinque Terre è soltanto la riprova di come il turismo ligure stia crescendo – ha dichiarato a margine del Giorno della Memoria il presidente della Liguria Giovanni Toti –Abbiamo lavorato per renderle accessibile ma dobbiamo tenere presente che sono in un’area di un territorio molto fragile e molto delicata e morfologicamente molto difficile. E’ ovvio che non siano di facile fruibilità ma le cose belle tante volte non sono semplici».