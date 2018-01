Dormiva “armato” sotto i portici di Piazza della Vittoria: denunciato

Genova - Questa mattina attorno alle ore otto una pattuglia del reparto giudiziaria della Polizia Municipale ha trovato un giovane a dormire sotto i portici di piazza della Vittoria. Dopo alcuni accertamenti è stato trovato in possesso di un coltello, occultato nella manica del giubbotto che indossava.



L'uomo, un trentaquattrenne di nazionalità serba, è risultato anche sprovvisto di permesso di soggiorno nel nostro paese. Dopo l'accompagnamento in questura per la foto-segnalazione, il giovane è stato denunciato ai sensi della normativa sulla immigrazione clandestina e per il porto ingiustificato di arma da taglio. I controlli nella zona di piazza della Vittoria rientrano nel contesto dei servizi contro il degrado urbano, e le attività del reparto giudiziaria della municipale volgono principalmente alla verifica dei documenti di identità e di soggiorno delle persone trovate a bivaccare o intente a pratiche di accattonaggio molesto nell’area della piazza. Il servizio, iniziato lunedì 15 gennaio, ha consentito di identificare una decina di persone individuate in attività o comportamenti contrari al regolamento di Polizia Urbana, di cui sette sorpresi durante attività di accattonaggio molesto, e tre dentro a tende montate nei giardini adiacenti viale Ferruccio de Ceresa. Oltre ai controlli sulle persone le pattuglie della municipale sorvegliano anche gli insediamenti abusivi e l’abbandono di rifiuti e masserizie varie. Dall’inizio della settimana sono stati infatti oltre due i quintali di vario materiale fatto rimuovere dagli agenti grazie alla collaborazione di AMIU che si incarica dello smaltimento.



Queste attività si svolgono in collaborazione con gli agenti dell’ottavo distretto di Polizia Municipale, e sono inseriti in un piano di servizi che copre l’intero ottavo municipio, finalizzati alla sorveglianza delle dei luoghi dove si riscontrano episodi o situazioni contrarie alla civile convivenza.