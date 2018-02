Genova - Il responsabile di BMW Genova, Michele Montanella, ha consegnato al sindaco due scooter elettrici C Evolution al Comune di Genova in grado di percorrere in autonomia 160 chilometri grazie a un motore azionato da una batteria agli ioni di litio, ricaricabile in tre ore.



Trasporto - Continua il programma di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sull’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale che consentono il miglioramento della qualità dell’aria e delle emissioni acustiche. Le due moto, in comodato gratuito per un anno, saranno a servizio del personale del Comune nella sede del Matitone di via Di Francia.



Caratteristiche - I nuovi mezzi sono dotati di un programma Eco-pro consente un incremento dell’autonomia del 20%. Il motore, a raffreddamento ad acqua, ha una potenza di 48 cavalli e consente il recupero automatico di energia in fase di accelerazione e di frenata.



Motorizzazione - «Le moto verranno utilizzate principalmente dalla Polizia Municipale – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci –ma stiamo valutando se dare i mezzi anche al personale che effettua ispezioni. Oltre a ringraziare BMW per i maxi scooter, vorrei fare notare che Genova vive sulle due ruote – ha proseguito – e i mezzi circolanti sono superiori tutte le città d’Italia e forse d’Europa».



Ambiente - «E’ importante avere mezzi a due ruote elettriche perché porterebbero un vantaggio anche in termini di inquinamento e vivibilità della città. Sarà difficile per la città dove è nata la vespa lasciare il motore a combustione? Non credo - ha concluso il sindaco - la vespa è un nostro orgoglio e fa parte della nostra cultura e la vespa elettrica farà parte della nostra cultura futura».