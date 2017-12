Efficienza energetica degli edifici pubblici, in arrivo oltre un milione di contributi

Genova - La Giunta Comunale, ha dato il via libera a ELENA, uno strumento di assistenza alla progettazione cofinanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, attraverso cui il Comune di Genova riceverà un contributo di 1.297.575 euro con il quale sarà possibile finanziare l’assistenza tecnica di una serie di progetti per una migliore efficienza energetica degli edifici dell’Amministrazione.



Il provvedimento consente la stipula del contratto di sovvenzione con la Banca Europea d’Investimento (BEI) per lo sviluppo di bandi concorsuali tesi a realizzare circa 40 milioni di euro di investimenti per opere di miglioramento dell’efficienza energetica di asset pubblici attraverso finanziamenti tramite terzi.



Grazie al contributo di 1.297.575 euro per l’assistenza tecnica sarà possibile predisporre la documentazione necessaria all’implementazione di progetti di efficienza energetica dislocati su tutta l’Area Metropolitana di Genova per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro attraverso finanziamenti tramite terzi. In pratica, entro 3 anni, sotto il coordinamento del Comune di Genova saranno lanciate delle gare ad evidenza pubblica a cui parteciperanno società ESCo (Energy Service Companies) capaci di realizzare investimenti ripagandosi con il risparmio energetico.



Gli interventi permetteranno di ridurre sensibilmente i consumi e quindi i costi per la pubblica amministrazione, oltre a produrre importanti benefici in termini di significativa riduzione della CO2 e a rendere tecnologicamente avanzati gli asset pubblici oltre a realizzare, per la prima volta, interventi coordinati tra vari enti coinvolti. Con GEN-IUS l’Amministrazione Pubblica realizza, pertanto, l’auspicato passaggio da una pianificazione volta alla implementazione del concetto di Smart City a quello di Smart Land.



La Commissione Europea, all’inizio di settembre, aveva approvato la richiesta avanzata dal Comune di Genova per l’ottenimento del finanziamento previsto all’interno dello strumento ELENA (European Local ENergy Assistence) allo scopo di supportare il programma d’investimento denominato GEN-IUS, (GENova – Innovative Urban Sustainability).



GEN-IUS comprende la riqualificazione energetica di 251 edifici pubblici (isolamento e riscaldamento) con anche l’efficientamento dell’illuminazione interna integrata ad elementi di domotica, l’efficientamento di circa 18.500 impianti di pubblica illuminazione, la creazione di distretti energetici afferenti, oltre al Comune di Genova e sue società partecipate, (quali SPIM, Genova Porto Antico, Fondazione Palazzo Ducale), alla Città Metropolitana e altri 26 comuni dell’Area Metropolitana (Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza, Cogorno, Coreglia, Davagna, Fontanigorda, Isola del Cantone, Montebruno, Montoggio, Pieve Ligure, Recco, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, Mele, Campoligure, Rossiglione, Masone, Vobbia).



All’interno del Comune di Genova, a dirigere la definizione della proposta e l’ottenimento dell’assistenza ELENA è la Struttura dell’Energy Manager, che forte del supporto tecnico di IRE Liguria S.P.A., (già reduce di analogo successo a Savona), e della collaborazione con la Direzione Rapporti con Città Metropolitana, ha coordinato un ampio gruppo di lavoro inter-istituzionale beneficiando delle competenze tecnico-gestionali dell’Area Edilizia e Servizi Informativi della Citta Metropolitana di Genova.



ELENA è uno strumento gestito dalla BEI rivolto a quei comuni e regioni dell'UE che non hanno le opportune capacità tecnico-organizzativa necessarie per progettare e realizzare interventi di efficienza energetica su ampia scala. Mentre i vantaggi derivanti dall’abbattimento dei consumi di energia e delle relative emissioni inquinanti sono evidenti, la sfida che raccoglie ELENA è quella di fornire un valore aggiunto attraverso un supporto tecnico-finanziario che garantisca la bancabilità dei progetti.