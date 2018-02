Genova - «Quando c’è da salvare la vita a qualcuno la burocrazia passa in secondo piano»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della conferenza stampa per fare il punto sull’ondata di freddo attesa non soltanto nel capoluogo ligure ma anche in tutta la Liguria.



Aiuto - «Nella mia vita mi è capitato due volte di aiutare le persone che stavano vivendo in situazioni difficili. Prima di parlare di burocrazia pensiamo a mettere al coperto chi è meno fortunato di noi». Al momento nel Comune di Genova non è stato utilizzato alcun trattamento sanitario obbligatorio per salvare i senza tetto dal freddo.