Entrano al Montale e mettono a soqquadro un´aula, sono stati due ragazzi

Genova - Le volanti della Questura sono intervenute questa notte in Via dei Landi a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione delle scuole Andersen e Montale. Al loro arrivo, gli agenti hanno notato due individui che scavalcavano la cancellata del complesso scolastico, per poi fuggire in direzioni opposte.



Prontamente hanno bloccato uno dei fuggiaschi: un cittadino rumeno di 20 anni, mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica, per i rilievi del caso, nonché un responsabile della struttura scolastica, che ha accertato come un’aula fosse stata messa a soqquadro, senza tuttavia asportare alcunché.



Gli agenti si sono pertanto recati presso il domicilio del giovane fermato, un 20enne rumeno, alla ricerca di refurtiva o di elementi utili all’identificazione del complice. Qui, occultati in alcuni mobili e borsoni, hanno rinvenuto e sequestrato numerosi prodotti alimentari (confezioni di tonno, di carne e di zafferano, bottiglie di liquori e gomme da masticare) e per la cosmesi e cura del corpo (rasoi elettrici e manuali, lamette, shampoo, profumi, ecc.) oltre a tre abiti da uomo, una calamita e una pinza multiuso utilizzabili per sganciare le placche antitaccheggio.