Erano sotto osservazione dal 2016: sgominata la banda della `valigia rossa`

Genova - La Polizia di Stato, alle 6.00 di questa mattina, con l’emissione di otto provvedimenti di custodia cautelare, ha portato a termine l’operazione “Red Bag”, condotta da personale del Commissariato di P.S. di Genova-Prè e coordinata dalla Procura di Genova, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro storico genovese. L’operazione “Red Bag” prende il nome dal primo sequestro di stupefacente, effettuato nel centro storico: la droga era nascosta all’interno di una valigia rossa. La fase conclusiva ha visto la collaborazione delle Squadre Mobili di Genova, Bergamo e

Brescia.



Risultati conseguiti:

- 15 persone tratte in arresto in flagranza di reato;

- 13 persone segnalate in stato di libertà;

- 8 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare di cui 7 in carcere e 1 agli arresti domiciliari;

- 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati (cocaina e hashish);

- 50.000 euro sequestrati;

- oltre 100 utenze mobili intercettate, utilizzati 4 GPS e 4 telecamere per sorveglianza discreta.



Area di spaccio - L’operazione ha consentito di individuare e smantellare 3 gruppi di criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, in particolare al rifornimento dei pusher operanti all’interno del centro storico. Lo spaccio dello stupefacente avveniva nella zona compresa tra Via Prè/Via del Campo, Piazza Raibetta e Piazza delle Erbe.



Siti di stoccaggio - Lo stupefacente veniva stoccato in diversi siti dislocati anche al di fuori del centro storico: questi luoghi, all’occorrenza, fungevano anche da “base” ove lo stupefacente veniva confezionato a seconda delle esigenze degli acquirenti. A seguito di lunghi pedinamenti e mediante l’utilizzo di ausili tecnologici, il personale operante è riuscito ad individuare 6 siti di stoccaggio dello stupefacente:



- Nel centro storico: Vico Vegetti, Vico dei Ragazzi, Via di Canneto il Lungo;

- Nel resto della città: Borzoli, Marassi e Castelletto.



Attività investigativa - L’attività investigativa è iniziata nel settembre del 2016 quando il personale di questo ufficio ha tratto in arresto due individui nordafricani trovati in possesso di circa 15 kg di stupefacente (tipo hashish) occultati all’interno di un trolley rosso e destinati ad essere commercializzati nel centro storico. Nei mesi successivi è stato avviato un intenso lavoro investigativo fatto di lunghi pedinamenti grazie ai quali si è riusciti ad individuare e tracciare un ramificato tessuto criminale attivo in tutto il centro storico con lo scopo di rifornire di cocaina e hashish i pusher ivi operanti.



Tramite le intercettazioni si è riusciti a comprendere che i gruppi, pur non stabilmente interagenti tra di loro, in maniera costante segnalavano gli uni agli altri la presenza degli investigatori nel loro raggio d’azione e in momenti di “penuria” prestavano lo stupefacente al gruppo che ne fosse stato sprovvisto. Pur non condividendo comuni affari un gruppo ha fornito - in almeno una occasione - alla compagine concorrente locali ritenuti sicuri per occultare la sostanza stupefacente L’orografia dell’area interessata dalle attività criminali poste in essere ha costretto il personale del Commissariato Prè ad affiancare a tecniche investigative classiche anche supporti tecnologici:



- oltre 100 utenze telefoniche intercettate;

- 4 localizzatori satellitari collocati;

- 4 telecamere per servizio di sorveglianza discreta.



Il servizio ha permesso di individuare anche i canali di rifornimento dello stupefacente basati in Lombardia (Brescia e Bergamo). In questo arco di tempo i servizi di Polizia a conforto delle intercettazioni hanno permesso di trarre in arresto 15 individui - tutti pusher operanti nel centro storico - e di sequestrare ingenti quantitativi di stupefacente. Tra gli indagati anche un impiegato pubblico, italiano e residente nel cuore del centro storico. Costui aveva procurato ad uno degli arrestati – in cambio di dosi di cocaina - un appartamento in Vico di Canneto il Lungo allo scopo di occultare e confezionare lo stupefacente. Fondamentale l’utilizzo delle telecamere occultate che hanno permesso di individuare gli appartamenti utilizzati come deposito dello stupefacente e di individuare gli spostamenti di spacciatori, vedette ed acquirenti.



Le intercettazioni telefoniche unite alle riprese video hanno permesso di individuare tutti gli appartenenti ai gruppi criminali, di verificare l’entità delle consegne di stupefacente da parte dei fornitori e di procedere così al sequestro delle sostanze.



Le intercettazioni hanno permesso di appurare le modalità con cui veniva ordinato lo stupefacente, le quantità e la qualità richiesta da ogni singolo pusher. La cocaina con percentuale di purezza superiore a 60% poteva essere ancora tagliata sino a raggiungere la percentuale del 30%; quindi le quantità acquistate potevano essere tranquillamente raddoppiate. Nonostante il taglio subito lo stupefacente aveva comunque una percentuale media di purezza in linea con quella presente sul mercato genovese. Le indagini hanno consentito di risalire ai fornitori dei gruppi genovesi: si tratta di due personaggi di origine marocchina residenti nelle province di Brescia e Bergamo, che si recavano spesso a Genova per contrattare la compravendita di grosse partite di hashish.



Per quanto riguarda la qualità dell’hashish, le intercettazioni hanno messo in luce il gergo utilizzato dai pusher; nelle richieste al fornitore veniva indicato oltre al peso anche il logo impresso sulle tavolette: la “mela” il “diamante”, la “palma” il “leone”. Questi “loghi” sono una sorta di “marchio di fabbrica” impresso sullo stupefacente dal produttore.

Il “logo” è una sorta di garanzia sulla qualità dello stupefacente.



L’hashish di qualità superiore, di prezzo triplo rispetto a quello normalmente in commercio; (euro 1000,00 al chilo per le “tavolette” e 3000,00 per gli “ovuli” o “bionda” all’ingrosso), veniva indicato in gergo come le “ghiande” i “semi” o la “bionda”.