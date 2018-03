Euroflora, concessione gratuita del suolo pubblico per addobbi floreali

Genova - Da domenica 1° aprile a domenica 13 maggio, in occasione della prossima edizione di Euroflora in programma dal 21 aprile al 6 maggio, l’assessorato al Commercio, artigianato e turismo concederà gratuitamente agli operatori commerciali l’occupazione del suolo pubblico per sistemare vasi con piante, decorazioni floreali e ornamenti all’esterno del proprio esercizio legati al tema della manifestazione Euroflora.



Per aderire a questa iniziativa il proponente dell’arredo, commerciante singolo o associato, deve compilare e trasmettere online o fisicamente alla Direzione Sviluppo del Commercio, Ufficio CIV Via di Francia 1-12° piano, 16149 Genova il modulo di richiesta dell’occupazione suolo gratuita reperibile al link: www.comune.genova.it/richiesta-utilizzo-suolo-pubblico-addobbi-euroflora.



«È con particolare piacere che applichiamo questa agevolazione – commenta Paola Bordilli, assessore al commercio e al turismo -. Abbellire con arredi e addobbi floreali strade e piazze, nell’obiettivo di ottimizzare il decoro e l’estetica delle nostre strade, è uno dei modi migliori per accogliere i moltissimi visitatori e turisti che arriveranno a Genova. Ho reputato fortemente corretto applicare questa gratuità a fronte dei tanti esercenti che parteciperanno nel rendere la nostra città più bella e accogliente”.



«Euroflora – afferma Alessandro Cavo, vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio – rappresenta un’importante opportunità che sicuramente porterà alla città di Genova tantissimi visitatori e grande attenzione mediatica. Come Ascom Confcommercio esprimiamo apprezzamento per la determina che abbiamo fortemente voluto e con la quale l’assessorato al Commercio del Comune mette a disposizione gratuitamente il suolo pubblico per coloro che, siano essi imprese o aggregazioni come i nostri CIV, con l’esposizione di piante e di fiori vorranno abbellire le loro vie e la città realizzando così promozione e animazione di Euroflora 2018».



«Come Confesercenti non possiamo che rivolgere un plauso all'Amministrazione che, in questo modo, consentirà ai tanti Civ e a tutti i negozianti che avvertono l'importanza dell'evento, di presentare una città sempre più accogliente, viva, colorata e con una rete

commerciale al dettaglio diffusa e vivace come poche altre in Italia», commenta il vicedirettore provinciale Paolo Barbieri.