Euroflora, da oggi i biglietti sono on line

Genova - Inizia la corsa ai biglietti per assistere al grande spettacolo di Euroflora che si aprirà ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio 2018. Fino a 20.000 ingressi al giorno per garantire al pubblico una visita di qualità. Un'esperienza inedita in una meravigliosa location che si estende su oltre 86mila metri quadrati con oltre 5 chilometri di percorsi sul mare, tra parchi e ville storiche. Da oggi è possibile acquistare il biglietto scegliendo in anticipo la data in cui immergersi nei colori e nei profumi di Euroflora. Anche i trasporti saranno sostenibili, ad Euroflora si potrà arrivare solo con i mezzi pubblici e i servizi navetta sono inclusi nel biglietto: gratuita la tratta ferroviaria Genova Brignole-Nervi, le navette da Piazzale Kennedy e dai posteggi di Corso Europa per i pullmann turistici.



L'interesse per Euroflora è già molto alto e numerose sono le community nate in maniera spontanea sui social. I canali social ufficiali sono la pagina Facebook Euroflora Official (https://www.facebook.com/EurofloraOfficial/) e Twitter @Euroflora2018. Prossimamente Euroflora debutterà su Instagram con contenuti esclusivi e grandi sorprese.



Informazioni utili

Orari di apertura al pubblico: Euroflora sarà aperta tutti i giorni da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30.



Biglietti di ingresso: il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato a 20mila unità, posssono essere acquistati esclusivamente sul sito www.euroflora2018.it e saranno disponibili nella rete dei punti vendita Best Union Vivaticket . In città saranno attivati altri punti vendita: presso la biglietteria di Palazzo Ducale e, a partire dalla campionaria di Primavera, in Fiera. Il biglietto comprende l'utilizzo delle navette.



Ingresso intero - 23€

Tutti i visitatori con età maggiore di 16 anni.



Ingresso ridotto - 16€

Ragazzi dai 9 ai 16 anni.

Visitatori disabili con comprovata disabilità pari o superiore al 67%.



Ingresso gratuito

Bambini fino ad 8 anni.

Visitatori disabili con comprovata disabilità pari al 100%.

Accompagnatori di disabili purché dalla verifica dei documenti comprovanti la disabilità del soggetto emerga il diritto all'accompagnatore.



Ingresso gruppi - 21€

Per comitive di almeno 25 persone. Ogni 25 partecipanti è concessa una gratuità.



Come raggiungere Euroflora

Euroflora sarà raggiungibile esclusivamente con i mezzi pubblici. Bus navetta collegheranno le aree di parcheggio per autovetture private di piazzale Kennedy alla Stazione ferroviaria di Genova-Brignole da cui, ogni 15 minuti, partiranno treni per la Stazione ferroviaria di Genova-Nervi a soli 150 metri dall'ingresso di Euroflora. Inoltre bus navetta collegheranno le aree di parcheggio dei pullman alla manifestazione. Parcheggi pullman: principalmente in corso Europa con collegamento navetta verso i parchi, in piazzale Kennedy con collegamento navetta per la stazione ferroviaria di Genova Brignole. Visitatori disabili: Per i visitatori con disabilità saranno disponibili parcheggi in prossimità dei parchi di Nervi fino ad esaurimento degli stalli dedicati.