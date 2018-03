Ex dipendenti Tundo, Filt Cgil: «Dalle istituzioni impegni non mantenuti»

Genova - Oggi in Regione tra gli Assessori Viale e Fassio, i capi gruppo e Cgil, si è svolto un incontro in merito alla drammatica situazione degli ex dipendenti della Tundo addetti al servizio di trasporto disabili.



«Le tante promesse fatte dalla Regione Liguria, Città metropolitana e Comune di Genova sui lavoratori ex Tundo che hanno proficuamente svolto il servizio di trasporto disabili di assicurare più risorse per il servizio in modo da garantire una migliore condizione per gli utenti e garantire i livelli occupazionali, sono state ad oggi disattese dalle affermazioni fatte in riunione dagli assessori Viale e Fassio - ha dichiarato la Filt Cgil Genova - Risulta inspiegabile che, a fronte dell'accordo tra minoranza e il Presidente della Regione Liguria per maggiori risorse sul trasporto disabili, nella riunione di oggi si affermi che l'appalto verrà bandito con le stesse risorse degli anni precedenti e già in allora insufficienti; prova ne è che pur in presenza di una clausola occupazionale, 40 lavoratori sono disoccupati da 8 mesi. La chiara dimostrazione viene dal fatto che ad oggi il trasposto disabili è assicurato in deroga all'appalto precedente che non è stato assegnato».



«E'ora obbligatorio, prima di arrivare ad azioni di lotta, sapere cosa ne pensano il Presidente della Regione e il Sindaco di Genova a cui chiediamo un immediato incontro prima che parta il bando di gara. La preoccupazione è che dopo le promesse fatte sui finanziamenti, saltino anche le promesse sull'occupazione non solo dei lavoratori Tundo, ma anche di quelli legati all'attività svolta oggi dal Comune», ha concluso la Filt Cgil.