Federfarma Genova e Zentiva presentano la App `Farmacia Vicina`

Genova - E’ stata presentata questa mattina al Museo del Genoa CFC presso il Porto Antico, “Farmacia Vicina” l’applicazione nata dalla sinergia tra Federfarma Genova e Zentiva, sponsor del club del Genoa per la stagione 2017/2018.



Il progetto è finalizzato a fornire alla cittadinanza, attraverso le 302 farmacie private di Genova e provincia, una serie di servizi volti a facilitare la comunicazione con i farmacisti e l’accesso a farmaci efficaci a prezzi accessibili. Per l’occasione è stata presentata la nuova versione di “Farmacia Vicina”, una App innovativa che consente ai cittadini, attraverso una chat, di restare in contatto diretto con la propria farmacia di fiducia. Inoltre, eroga, in modo del tutto gratuito, servizi come: richiedere da casa la disponibilità di un prodotto e prenotarlo; ricevere in tempo reale consigli e informazioni; leggere le news e gli aggiornamenti dalla farmacia. Un filo diretto con il proprio farmacista gestibile comodamente dal proprio telefonino o PC.



«Questa App nasce dal continuo contatto con i cittadini in farmacia e dalla necessità di uniformare gli strumenti di comunicazione della rete di farmacie - afferma il Dr. Carlo Rebecchi, Presidente Federfarma Genova - Con la piattaforma Farmacia Vicina, di cui la App è parte integrante, i farmacisti possono aggiornarsi professionalmente, ricevere le comunicazioni in tempo reale e rimanere in contatto con i propri clienti/pazienti. In questo modo non solo forniamo un semplice ed efficace strumento gratuito ai nostri concittadini, ma cerchiamo di innovare la professione, come è giusto che sia di questi tempi».



«Per la cittadinanza, il farmacista, è da sempre il riferimento più accessibile e immediato per la prevenzione e la cura - aggiunge Marco Grespigna, Amministratore Delegato Zentiva - Con questa rinnovata App di servizio lo sarà ancora di più! Zentiva è felice di aver sostenuto e di contribuire a questo progetto che fornisce una risposta concreta a un bisogno chiaramente espresso dai pazienti in farmacia». Hanno partecipato alla conferenza stampa il Dr. Carlo Rebecchi, Presidente di Federfarma Genova, Edoardo Schenardi, segretario Federfarma Genova (Farmacia Serra), Dr. Daniele Bruzzone, Marketing Manager Genoa CFC e Dr. Marco Grespigna, Amministratore Delegato di Zentiva Italia.