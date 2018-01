Fidas Genova e Lions Club Genova Host salutano l´Ammiraglio Pettorino

Genova - Fidas Genova e Lions Club Genova Host hanno voluto organizzare una serata dedicata all'Ammiraglio e Ispettore Giovanni Pettorino, per ringraziarlo del suo operato al comando del porto di Genova, prima del trasferimento a Roma della prossima settimana. Nella sala del circolo "il Quadrilatero" tra i tanti ospiti che ieri sera hanno voluto portare il loro omaggio a Giovani Pettorino anche i rappresentanti delle istituzioni locali: la vice presidente della Regione, Sonia Viale, il vice presidente del Consiglio regionale, Sergio Rossetti, la consigliera regionale e comunale Lilli Lauro e il direttore generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini.



«Abbiamo voluto organizzare questa serata per ringraziare l'Ammiraglio Pettorino per la sua capacità di coniugare la alta professionalità ed efficienza del suo Comando con i principi assoluti ed universali quali umanità, giustizia e disponibilità», hanno dichiarato gli organizzatori dell'evento, Emanuele Russo, presidente Fidas Genova e Massimo Surace, presidente del Lions Club Genova Host.



Premiato con una targa per essere stato "sempre al servizio del bene comune e della crescita della Comunità", l'Ammiraglio e Ispettore Giovanni Pettorino ha ringraziato tutti i presenti della serata raccontando qualche aneddoto e lanciando anche un monito a tutte le cariche pubbliche.

«Fin da ragazzo ho sempre sognato il Comando del Porto di Genova, per me rappresentava la massima aspirazione professionale – ha raccontato Pettorino -. Gli anni passati qui sono stati splendidi e intensi, dovendo anche gestire una transizione delicata come Commissario dell'Autorità portuale. Quest'ultima esperienza, che avrei potuto vivere in modo neutrale per la specificità del ruolo, mi ha fatto però capire che per il bene del porto, della città e della comunità serviva del coraggio, assumendomi anche delle responsabilità nelle scelte. Penso ad esempio alle prospettive degli investimenti dei privati che senza un mio lavoro sulle concessioni non si sarebbero potute concretizzare o al caso dei fondi per la Compagnia unica salvati da un Comitato portuale straordinario convocato con urgenza». «Questi esempi mi servono per dare un consiglio a tutte le persone che ricoprono una carica pubblica – ha concluso Pettorino - per amministrare serve coraggio. Il coraggio nelle scelte è l'unica chiave per potersi presentare davanti alle persone, penso soprattutto ai più giovani, che stanno sempre di più perdendo la fiducia nelle Istituzioni».