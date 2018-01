Fiera di Sant´Agata, le disposizioni di Tursi

Genova - Si rinnova domenica 4 febbraio l'appuntamento con la tradizionale Fiera di S. Agata. La Fiera è legata al nome della Santa venerata nell'omonima chiesa situata nel quartiere di S. Fruttuoso ed è un appuntamento molto sentito dai genovesi.



L'edizione 2018 della Fiera presenta alcune modifiche rispetto agli anni precedenti a causa delle recenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalla Prefettura. I posteggi a disposizione degli operatori, provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia, saranno comunque 634 in totale, garantendo in ogni caso un volume di attività in linea con le edizioni passate.



Le strade interessate alla manifestazione saranno: corso Galilei, piazza Giusti, piazza Manzoni (lato mare), via Giacometti, via Casoni, via Novaro, piazza Martinez, via Torti (da piazza Terralba a piazza Martinez), piazza Terralba, corso Sardegna (tratto compreso tra la Via Giacometti e Via Don Orione).



La viabilità e la sosta nelle strade interessate alla manifestazione saranno interdette dalle ore 00.00 del sabato 3 febbraio sino alle ore 4 circa del lunedì 5 febbraio 2018 quando verranno terminate le pulizie delle aree da parte di AMIU. I veicoli in sosta dopo le ore 24 del sabato sui posteggi riservati ai concessionari della Fiera, subito dopo la chiusura dell'area interessata, saranno oggetto della rimozione coatta da parte della Polizia Municipale.