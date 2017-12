Genova - Soldi nascosti in un furgone, arrestato: in manette è finito un cittadino di nazionalità marocchina che stava per imbarcarsi dal Porto di Genova in direzione del suo paese.



Somme - La polizia di frontiera, che lo ha fermato nelle scorse ore, ha trovato il denaro nascosti in doppi fondi del veicolo e custoditi in un sacchetto di plastica.



Indagini - Gli agenti stanno indagando per capire come mai l’uomo stesse cercando di esportare il denaro non dichiarato fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella di legami con organizzazioni legate ad estremisti islamici o ad associazioni criminali nel nord Africa. Le operazioni di recupero del denaro nascosto nel furgone a ponte Caracciolo hanno visto impegnati oltre agli agenti della polizia di frontiera anche tecnici dei vigili del fuoco.