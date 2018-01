FlyValan, decolla la rotta Genova-Trieste

Genova - Decolla oggi, con la sua prima rotazione Genova-Trieste-Genova, l’operativo di flyValan, il nuovo progetto imprenditoriale al servizio della mobilità aerea della Liguria con base a Genova. I voli di flyValan sono operati con ATR72-500 a 68 posti della controllata flyCompass (codice IATA: F6).

La rotta Genova-Trieste-Genova viene servita nelle giornate di martedì (GOA-TRS: 07:40-09:10; TRS-GOA: 10:00-11:30), giovedì (GOA-TRS: 07:45-09:15; TRS-GOA: 10:05:11:35) e venerdi (GOA-TRS: 14:00-15:30; TRS-GOA: 16:20-17:50). A breve verranno poi annunciati ulteriori servizi di linea e charter dagli scali di Genova e Trieste verso destinazioni nazionali ed internazionali, in linea con il piano industriale del vettore.

I servizi di FlyValan sono prenotabili sul sito web del vettore (www.flyvalan.com) e presso le Agenzie di Viaggio Partner, piuttosto che attraverso il canale corporate di FlyValan (carnet@flyvalan.com).



«Per le imprese, nello specifico, flyValan ricorda che è già in essere anche la sua innovativa formula Carnet, che abbina ad un risparmio significativo per il cliente l’abbinamento di una serie di servizi premium quali l’accesso a lounge e al fast track a Genova aeroporto (GOA), speciali sconti al parking presso GOA, il priority boarding, il bagaglio da stiva a 20 kg, la garanzia del posto a bordo, la possibilità di cambiare gratuitamente fino a tre volte il nome e la data di volo del PNR, nonché la rimborsabilità del singolo coupon».



A tal proposito, Evghenii Zagrebelnii, direttore commerciale di FlyValan, ha dichiarato: «Il progetto flyValan nasce per connettere le regioni e i territori d’Italia e d’Europa, offrendo soluzioni di mobilità veloce e comfortevole laddove oggi non è presente alcun altro vettore aereo. flyValan non è e non sarà un vettore low-cost; riteniamo tuttavia, con la gamma di tariffe offerte, di poter competere a buona ragione con gli altri mezzi di trasporto ed offrire il giusto rapporto qualità/prezzo sia al cliente d’affari, che a quello per turismo o per motivi di famiglia».



Al fine di supportare il riavvio delle operazioni, nel periodo tra il 23 gennaio ed il 6 di febbraio FlyValan è già attivo uno sconto promozionale del 25% su tutte le sue tariffe di volo individuali (Flexible, Standard, Light e Basic). flyValan aspetta tutti i passeggeri a bordo del suo primo ATR72-500, denominato “Liguria” in onore della Regione che lo ospita, per illustrare i propri servizi.