Frecciarossa Genova - Venezia: scatta la vendita dei biglietti

Genova - Dal 15 marzo Genova entra a far parte del network delle città servite dal Frecciarossa. I biglietti per il nuovo Genova - Milano - Venezia sono in vendita da oggi, martedì 6 marzo, su tutti i canali commerciali di Trenitalia. La coppia di treni di andata e ritorno collegherà il capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova.



Viaggio - La partenza del Frecciarossa è prevista da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Ritorno programmato dal capoluogo veneto alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a Genova Brignole alle 20.03. I prezzi del nuovo servizio partono dai 14,90 euro per un Genova - Milano e 19,90 euro per un Genova - Venezia con un biglietto Super Economy, e dai 29 euro per il Genova - Milano e 61 per il Genova - Venezia con un biglietto base. I ticket possono essere acquistati su trenitalia.com, sulla App, nelle biglietterie e self service di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio convenzionate.