Genova - La prima notte di grande freddo allontana quasi tutti i clochard dalle strade di Genova: gli unici due homeless che la delegazione di assessori e volontari incontrano nella loro missione nei giacigli della city declinano con gentilezza la proposta di traslocare con sacchi a pelo e coperte in un locale riscaldato.



Freddo - Sono quasi le 22: in centro c'è 1 grado, a Bolzaneto e Struppa -2. Procede lenta la Panda della Protezione civile sulla quale sta il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino. E' sua l'idea di fare un giro per i bivacchi dei clochard per convincerli a trasferirsi nelle strutture approntate per ospitarli in questi giorni di grande freddo. In giro c'è anche l'assessore ai Servizi Sociali Francesca Fassio. L'auto che li segue è dei volontari dell'Anpas, l'associazione delle pubbliche assistenze.



Strutture - All' ingresso della stazione Principe ci sono cartoni usati per i giacigli ma nessun homeless, un migrante viene intercettato dai volontari Anpas alla stazione Brignole. Fra coloro che hanno accettato un letto i sette clochard slovacchi che stazionano vicino alla chiesa di S.Maria dei Servi alla Foce dove anni fa un senza tetto morì di stenti: alle 23 sono sulle brandine della sede del Cral Amt di via Ruspoli gestita da due giovani migranti ospitati dalla Croce Bianca. Nel salone c'è anche il cane. Fra i meno giovani, una donna. Gambino finisce il suo giro nell'asilo notturno Massoero riaperto da poche ore dopo decenni.