Fusione Amt-Atp: cambia tutto, arriva il biglietto univo

Genova - La recente fusione per incorporazione di ATP SpA in AMT, con la conseguente acquisizione da parte di AMT del 51,54% di ATP srl, comincia a dare i primi frutti in termini di miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza. E’ stato siglato un accordo tra AMT e ATP Esercizio che prevede per i clienti AMT la possibilità di viaggiare con i titoli di viaggio AMT, da e per piazza della Vittoria, sulle tratte delle linee del gruppo M di ATP che si trovano all’interno del Comune di Genova, nello specifico: linea M da piazza della Vittoria a Vivai Carbone e viceversa; linea M da piazza della Vittoria a ponte Cavassolo e viceversa; linea M da piazza della Vittoria a località Creto e viceversa.



Servizio - «Esprimo grande apprezzamento per la soluzione trovata che risponde ad un’esigenza del territorio manifestata da tempo - dichiara Stefano Balleari Vice Sindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Genova - e alla quale non si era ancora riusciti a dare una risposta». Sottolinea Marco Beltrami, Amministratore unico dell’azienda genovese: «Come AMT siamo veramente contenti di essere riusciti a dare un primo tangibile miglioramento del servizio offerto ai cittadini, valorizzando le sinergie possibili tra le due aziende di trasporto pubblico del bacino metropolitano». L’accordo firmato oggi ha immediata operatività.