Appuntamento in piazza Alimonda sabato 20 gennaio

Genova - Sabato 20 gennaio alle 16 Genova Antifascista organizzerà una manifestazione in piazza Alimonda per rispondere alle aggressioni e alle intimidazioni fasciste.



Rifiuto - «Saremo in piazza per dire che le strade sono nostre e che non accettiamo di non poterle attraversare. Per dire che i covi fascisti vanno chiusi - spiega il gruppo via Fb - La nostra risposta è nelle strade, l'antifascismo non si delega e non si strumentalizza. Genova ha sempre rifiutato il fascismo e continuerà a farlo».