Genova, gli incidenti stradali del 2017

Genova - «Da un'analisi dei dati inerenti il numero degli incidenti stradali rilevati nel corso del 2017 nell'intera provincia, confrontati con il 2016, si evidenzia sostanzialmente quasi lo stesso numero di sinistri rilevati globalmente, con un leggero decremento nel 2017: 1477 nel 2016 (di cui 1313 in ambito Autostradale) rispetto ai 1462 nel 2017 (di cui 1316 in ambito Autostradale) - 1% circa (+ 0, 23% in ambito Autostradale)»: così la Polizia Stradale della sezione di Genova.



Morti - «Per quanto riguarda il trend emergente dell' attività della Polizia Stradale in questa provincia circa il rilevamento di incidenti gravi o gravissimi, si registra che il numero degli incidenti mortali è rimasto invariato (2 nel 2016 e 2 nel 2017) – Aumentato di 1 unità il numero di vittime (2 nel 2016 contro le 3 del 2017); il dato risalente al numero di sinistri con feriti rilevati è risultato in leggero aumento così come il numero delle persone che hanno riportato lesioni passando da 563 unità nel 2016 alle 617 nel 2017 –gli incidenti in ambito Autostradale rilevati mantengono la stessa numerica.In diminuzione, con nr. 7 casi ( - 4 casi - 33% circa), gli incidenti stradali che si connotano per la positività all'accertamento in "stato di ebbrezza" di uno dei conducenti coinvolti».