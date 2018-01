Genova, il Comune dichiara guerra ai lavavetri molesti

Genova - Sequestro dell'attrezzatura e multe fino a 200 euro. Il Comune di Genova ha aperto battaglia contro i lavavetri molesti e i giocolieri insistenti. Quelli che quando l'automobilista è fermo al semaforo vengono a pulire il vetro della macchina senza il suo consenso e che poi pretendono un compenso.



L`ordine di servizio è stato inoltrato lo scorso 27 dicembre dal comando della polizia municipale al distretto ottavo, competente per territorio. Cosa dice precisamente quest'ordine? Il documento dispone che «dal lunedì al sabato, festivi compresi quando è possibile, su entrambi i turni giornalieri, due pattuglie di vigili per un totale di quattro agenti dovranno scoraggiare la presenza di lavavetri questuanti e giocolieri».



Le zone dove questo fenomeno è ormai diffuso da anni sono principalmente quelle di Brignole e della Foce. Ad essere sotto osservazione saranno principalmente 5 incroci. «Una sarà fissa in piazza della Vittoria, l`altra invece - precisa la circolare - si muoverà tra gli incroci di via Cadorna, piazza delle Americhe, via Tolemaide e corso Torino».



I vigili dovranno indossare una tuta operativa e interverranno applicando la normativa della tutela del decoro urbano. La strategia che verrà applicata per scoraggiare i lavavetri sarà quella dei controlli continui. Sui giocolieri che si fermano a fare il loro spettacolo al semaforo però i vigili saranno meno severi. «Abbiamo notato che questi artisti chiedono l`elemosina anche in maniera garbata - ha spiegato l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino ad un intervista a Il Secolo XIX Diverso, invece, l`atteggiamento dei lavavetri che sono spessi aggressivi e fastidiosi».