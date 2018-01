Genova, il Wi-Fi si allarga

Genova - È stato presentato oggi, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza di Marco Bucci, Sindaco di Genova, di Matteo Campora, Assessore all'Ambiente e Rifiuti, Servizi civici e Informatica, e di Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb, il progetto di collaborazione tra l'operatore di tlc e il Comune di Genova finalizzato all'estensione in città della copertura della piattaforma Wi-Fi di Fastweb attraverso l'installazione di access point esterni negli spazi pubblici della città.



Rete - L'iniziativa costituisce la parte nevralgica di un piano infrastrutturale che vuol dare nuovo impulso allo sviluppo digitale del territorio confermando la vocazione del capoluogo ligure verso il modello di "citta intelligente" e quelle di Fastweb, operatore storicamente in prima linea nella diffusione delle più moderne tecnologie di comunicazione. La realizzazione della nuova infrastruttura consentirà in primo luogo di potenziare a Genova la copertura del servizio WOW-FI, il servizio di Wi-Fi sharing che permette a quasi 100 mila clienti fissi e mobili Fastweb di navigare gratuitamente in mobilità accedendo in modo automatico con i propri dispositivi ai 36 mila punti di accesso messi a disposizione oggi dai membri della Community e ai 600 access point esterni previsti nell'ambito del progetto annunciato oggi.



Digitalizzazione - «La Civica Amministrazione – sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci – crede fortemente nella piattaforma lanciata da Fastweb, in grado di supportare servizi di smart city con applicazioni potenzialmente infinite. Noi vogliamo che Genova diventi una smart city, una città 'intelligente' e sempre più attrattiva per nuovi investitori e per nuove opportunità di impresa. Per fare questo occorre in primis crederci come amministrazione e fare in modo che anche i genovesi ci credano. Il futuro della nostra città passa necessariamente da questo tipo di infrastrutture, che sono fondamentali per comunicare in maniera sempre più rapida ed efficiente».



Fibra - «La storia che lega Fastweb a Genova dal 2001 è sempre stata ricca di innovazione e futuro. Grazie all'infrastruttura in fibra posata da Fastweb in questi anni – 2.200 km di cavi in fibra ottica in città - e il progetto Wi-Fi, Genova ha il potenziale per diventare un ecosistema digitale all'avanguardia e recitare un ruolo di primo piano nello sviluppo del 5G - ha dichiarato Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb. Con la connettività WiFi capillare che stiamo realizzando diamo un servizio di eccellenza ai nostri clienti e gettiamo le basi per futuri progetti di smart city e Internet delle cose che il Comune di Genova sarà interessato a sperimentare. Mettiamo i nostri servizi di connettività avanzata e le nostre competenze al servizio di cittadini ed imprese per accelerare la produttività, rivoluzionare il modo di interagire con la PA, migliorare la vivibilità urbana e creare nuove opportunità in questa straordinaria città».