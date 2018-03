Genova su stampa nazionale e internazionale: cresce l´attenzione per la città

Genova - Sono più di settanta i servizi stampa e TV dedicati a Genova, che spaziano dalla cultura all'outdoor al cibo: il lavoro di promozione della città attraverso il supporto alla stampa nazionale e internazionale realizzato dal Comune di Genova – Assessorato al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche Giovanili – porta i suoi risultati.



Dal 6 marzo e per tutto il mese la rivista "La Freccia", distribuita gratuitamente su tutte le Frecce Trenitalia, riserva la copertina e molte pagine a Genova, con un articolo di promozione della città.



Durante questa settimana Genova ha ospitato molte TV e testate giornalistiche, complice il grande appeal del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio, della campagna in sostegno alla candidatura UNESCO e dell'azione social #worldpestoday.



La rubrica di Rai 1 "Buongiorno Benessere" e il programma di Rainews24 "Mordi e fuggi" hanno effettuato le riprese per due servizi sulla città, sulla cucina genovese e sul suo re, il pesto, che andranno in onda la prossima settimana.



Il pesto, il suo Campionato, gli eventi della Settimana del Pesto – organizzata dalla Regione Liguria – e la candidatura UNESCO sono stati protagonisti di passaggi su radio nazionali importanti, come Radio Deejay e Radio Montecarlo, e se ne è parlato al TG4 e al TG5; contemporaneamente ne è stata data notizia su testate nazionali quali Il Messaggero, Repubblica, Viaggi del Gusto, Famiglia Cristiana, Plein Air, Tu Style e molti altri, sia cartacei che web.



Non si parla solo di pesto: il TG5 – "Arca di Noè" ieri 16 marzo ha girato un servizio sulla mostra "Krypto" del Museo di Storia Naturale "G. Doria"; il mensile Bell'Italia dedica, sul numero attualmente in edicola, un articolo all'itinerario dei Forti; mentre l'edizione web de La Stampa ha pubblicato un pezzo sui parchi di Nervi, e il Touring Club online si è concentrato sulla mostra "Ciao" alle Raccolte Frugone, sempre a Nervi.



Ieri a Genova, la BBC 4 - rete culturale dell'emittente televisiva britannica - ha effettuato le riprese nei Musei di Strada Nuova a Palazzo Rosso e in particolare al celebre ritratto di Paolina Adorno Brignole Sale di Anton Van Dyck, dedicando a Genova una puntata della terza serie programma "Britains Lost Masterpieces".



Infine, la trasmissione "Invitation au voyage" dell'emittente "Arte TV" ha realizzato un servizio di presentazione sulla città, trasmesso in Francia e in Germania.