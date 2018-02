Genova - Ha scoperto del furto dopo l’arresto dei ladri: è successo a un genovese quando la Polizia lo ha convocato in Questura perché la refurtiva era stata recuperata. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Castelletto.



Fermo - Gli agenti delle volanti hanno fermato una macchina sospetta con a bordo due persone di 31 e 45 anni. Il bottino era nascosto era nascosto in una calza occultata nell'auto. I due hanno ammesso il furto e hanno fornito l'indirizzo dell'appartamento appena svaligiato. Gli agenti si sono recati nell'abitazione e poi hanno chiamato il proprietario, non ancora rincasato e quindi ignaro di tutto.



Merce - Quando si è recato in questura si è visto restituire dai poliziotti tutti i preziosi che gli erano stati rubati. L’accusa mossa ai due arrestati è furto in abitazione aggravato in concorso e il più giovane anche denunciato per falsità materiale e false attestazione.