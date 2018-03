Getta droga e pistola dalla finestra, pusher genovese in manette

Genova - Ha gettato droga e pistola dalla finestra, arrestato pusher genovese di 24 anni: è successo venerdì sera in via Bordighera, nel quartiere di Pra’. Le accuse mosse a carico dell’uomo sono detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di arma comune da sparo clandestina



Spaccio - Venerdì sera i poliziotti dopo aver appreso dai residenti di Prà che un giovane italiano aveva messo in atto una fiorente attività di spaccio all’interno del proprio appartamento, si sono recati a casa del sospettato. Il ragazzo, che è stato avvisato dell’arrivo degli agenti dalle urla della madre avvenute nel portone ha fatto volare dalla finestra di casa un sacchetto, che è atterrato in una corsia dell’adiacente autostrada.



Droga - Grazie alla collaborazione con i colleghi della Polizia Stradale, nonostante il manto stradale fosse coperto da neve e ghiaccio, gli operatori sono riusciti a raggiungere l’autostrada e a recuperare il pacchetto. All’interno sono stati trovati quasi un etto di hashish già suddiviso in dosi, 5 dosi di cocaina, 33 grammi di eroina, una pistola semiautomatica con matricola abrasa e 8 cartucce all’interno, un bilancino, un telefono cellulare. In camera del ragazzo sono stati inoltre sequestrati 1160 euro. Il pusher è stato portato nel carcere di Marassi.